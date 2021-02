Vereadores votam ‘dia dos protetores e cuidadores de animais’

Os vereadores de Sumaré se reúnem para a segunda sessão ordinária do ano, na tarde desta terça-feira (9). Ainda restrita apenas aos vereadores e sem a presença do público, a reunião acontece a partir das 15h, no plenário José Maria Matosinho, com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

A primeira propositura que será apreciada na sessão é o PL nº 12/2021, de autoria dos vereadores Willian Souza (PT) e Alan Leal (Patriota). O texto institui o Dia Municipal dos Protetores e Cuidadores de Animais em Sumaré.

Em seguida, os parlamentares votam o PL nº 28/2021, de autoria do vereador Ney do Gás (Cidadania), que altera o artigo 4º da Lei nº 4.154, de 19 de abril de 2006. A legislação trata sobre o atendimento preferencial no piso térreo nas agências bancárias, estabelecimentos de créditos e congêneres no município.

A Casa ainda vota o PL nº 33/2021, proposto pelo vereador Fernando do Posto (Republicanos), que estabelece a possibilidade de agendamento por telefone a consultas médicas para pacientes idosos e pessoas com deficiência nas unidades de saúde de Sumaré.

Por fim, será debatido e votado o PL nº 35/2021, de autoria do vereador João Maioral (PDT), que institui no Calendário Oficial do Município de Sumaré o “Dia de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa”, no dia 15 de junho.