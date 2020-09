Vereadores votam ‘Dia do Músico’ em Sumaré

Cinco Projetos de Lei estarão em pauta na próxima sessão da Câmara Municipal de Sumaré, nesta terça-feira (29). A reunião continua sendo realizada de maneira virtual e será transmitida pelo canal da Câmara no YouTube, a partir das 15h.

O primeiro item da Ordem do Dia é o PL nº 48/2019, de autoria do vereador Professor Edinho (Republicanos), que cria o programa de incentivo a prática de compostagem de resíduos orgânicos domésticos em domicílios, instituições públicas ou privadas e condomínios residenciais. Em seguida, os parlamentares votam o PL nº 259/2019, apresentado pelo presidente da Casa, vereador Willian Souza (PT), que regula os serviços de transporte remunerado de passageiros e de mercadorias, por meio de motocicletas no município de Sumaré.

De autoria do vereador Ronaldo Mendes (PSDB), o PL nº 329/2019 autoriza o Poder Executivo de Sumaré a instituir o Programa de Atendimento Pedagógico Hospitalar para crianças e adolescentes hospitalizados.

A discussão segue com a votação do PL nº 143/2020, proposto pelo vereador Marcio Brianes (PDT), que inclui no Calendário Cultural do Município de Sumaré o Dia do Músico, em 22 de novembro. O último projeto a ser votado é o PL nº 158/2020, de autoria do vereador Dudú Lima, que cria a semana de conscientização sobre a doença de Alzheimer.