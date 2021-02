Vereadores votam convênio para aquisição de carros para o “Anjo da Guarda da Mulher”

Três projetos de lei e 13 moções estão previstos na Ordem do Dia da 3ª Reunião Ordinária, que será realizada terça-feira, 2 de fevereiro, a partir das 14 horas. Em virtude das recomendações das autoridades sanitárias e do Plano SP, com o intuito de evitar a propagação do novo coronavírus, a sessão será realizada por videoconferência, com transmissão, ao vivo, pela Santa Bárbara FM (95,9MHz), pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br, e pelas páginas da Câmara no Facebook (@camaradesbo) e no Youtube (@cmsbo).

Inicialmente, será apreciado o Projeto de Lei 52/2020, de autoria do vereador Celso Ávila (PV), que denomina a rua 02 do loteamento Parque Industrial Francisco de Cillo em homenagem a Célio de Oliveira, mais conhecido como Célio Pipoqueiro. Nascido em São Sebastião do Paraíso (MG), ele se mudou para Santa Bárbara d’Oeste em 1966, tendo atuado durante mais de 50 anos vendendo pipoca no Centro da cidade. Ele morreu em dezembro do ano passado, aos 87 anos de idade.

Na sequência, os vereadores devem apreciar o Projeto de Lei 53/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Município a firmar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, para aquisição de dois veículos para atender ao Programa ‘Anjo da Guarda da Mulher’.

Por fim, o terceiro projeto previsto na pauta de votação é o Projeto de Lei 54/2020, apresentado no ano passado pelo então vereador Gustavo Bagnoli (PL). Essa propositura denomina a rua B do Centro Industrial Mamoré em homenagem a Admar Azanha. Contador e administrador de empresas, mas sempre apaixonado por esportes, foi técnico do infanto-juvenil do União Agrícola Barbarense durante a década de 1990, tendo conquistado a inédita Copa São Paulo, dentre outros títulos.