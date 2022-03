Vereadores votam 3 projetos esta terça

Três projetos de lei estão na Ordem do Dia da 7ª sessão ordinária do ano na Câmara Municipal de Sumaré. A reunião acontece a partir das 15h desta terça-feira (15), com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube (www.youtube.com/c/camarasumare). Quem preferir, pode acompanhar a sessão diretamente do plenário, na sede do Legislativo (Travessa 1º Centenário, 32, Centro).

Entre as propostas a serem votadas pelos parlamentares está o PL nº 117/2021, de autoria do vereador Rai do Paraíso (Republicanos), que dispõe sobre a permissão para embarque e desembarque de passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida fora dos pontos e das paradas oficiais. Antes da votação da matéria, os vereadores apreciam uma emenda aditiva ao PL, proposta pelos vereadores Andre da Farmácia (PSC), Hélio Silva (Cidadania) e Joel Cardoso da Luz (PSD).

Em seguida, os vereadores votam o PL nº 37/2022, apresentado pelo vereador Digão, que dispõe sobre a implantação de vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência ou idosos em logradouros públicos onde se localizam instituições públicas ou privadas de ensino.

Por fim, será apreciado o PL nº 38/2022, de autoria do presidente da Casa, vereador Willian Souza (PT), com a assinatura de todos os demais vereadores. A proposta obriga a concessionária dos serviços de saneamento instalar geradores elétricos nos pontos de captação de água no Município de Sumaré, para que, quando houver instabilidade e/ou interrupção no fornecimento de energia, a captação não seja prejudicada.