Vereadores voltam discutindo racismo em Santa Bárbara

A Ordem do Dia da 1ª Reunião Ordinária de 2022, a ser realizada na terça-feira (18), a partir das 14h, no plenário Dr. Tancredo Neves, traz na pauta de votação o Projeto de Resolução nº 05/2021, que acrescenta o inciso XV e o parágrafo 15 ao artigo 21 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Na prática, a propositura, de autoria do presidente da Casa de Leis, Joel do Gás (PV), e do vereador Kifú (PL), dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo.

A essa comissão, conforme o projeto, compete opinar sobre proposições relativas a promover o debate, as reflexões e o encaminhamento de medidas de enfrentamento ao racismo, além de outras formas de discriminação étnico-racial. A comissão também deve promover o respeito, a proteção e a concretização de todos os direitos humanos, liberdades fundamentais e religiosas da população negra e demais segmentos étnico-raciais e étnico-culturais, além de fortalecer as ações relacionadas à promoção da igualdade de oportunidades para a população negra.

Nesta reunião, devem ser votadas, ainda, as moções nº 572 a 581/2021.

Tribuna – A secretária de Saúde do Município, Lucimeire Rocha, fará uso da Tribuna do Legislativo nesta sessão, a convite de 13 vereadores, para esclarecer possíveis dúvidas sobre diferentes contratos da pasta com empresas terceirizadas para atendimento nos prontos-socorros municipais, além de falar sobre a atual situação do atendimento na Saúde no Município.

O convite à representante do Executivo, uma iniciativa do vereador Joi Fornasari (PV), também leva a assinatura do presidente Joel do Gás, além dos seguintes parlamentares: Bachin Jr. (MDB), Careca do Esporte (Patriota), Carlão Motorista (Republicanos), Carlos Fontes (PSL), Celso Ávila (PV), Esther Moraes (PL), Kifú (PL), Kátia Ferrari (PV), Reinaldo Casimiro (Podemos), Jesus (Avante) e Uruguaio (MDB).

As sessões camarárias são transmitidas, ao vivo, pelo site oficial da Câmara, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9MHz) e pelas páginas do Legislativo no Facebook e no Youtube (@camarasbo).