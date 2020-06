Postos de gasolina ‘na mira’ de vereadores na região

Vereadores de Americana, Nova Odessa e Sumaré estão agindo de forma mais firme em relação aos postos de combustíveis nos respectivos municípios. Nas três cidades foram protocolados projetos que aumentam a fiscalização nesses estabelecimentos.

Em Americana, o vereador Thiago Brochi (PSDB) já teve seu projeto de lei aprovado que regulamenta a divulgação dos preços do combustível nos postos. O próprio vereador foi ‘enganado’ ao abastecer. Segundo ele, placas com preço do combustível anunciavam um valor e após abastecer, foi cobrado outro valor sob o argumento de que o preço da placa era promocional em determinado dia ou horário.

Ainda, Brochi protocolou uma moção de apelo à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para que intensifique a atuação fiscalizatória nos postos de combustíveis de Americana.

“Consumidores relataram problemas em seus veículos logo após o abastecimento, não gerando dúvidas de que a má qualidade do combustível teria motivado os danos a estes automóveis, o que posteriormente foi confirmado pelos laudos técnicos emitidos por oficinas mecânicas”, aponta Brochi.

Já em Nova Odessa, o vereador Pelé (PSDB) também apresentou a mesma proposta de Brochi para mais ‘clareza’ na divulgação dos valores do combustível. O projeto foi aprovado no último dia 22.

Em Sumaré, o vereador e presidente da Câmara Willian Souza (PT) protocolou um projeto de lei que determina a cassação do alvará de postos de combustíveis que comercializam combustível adulterado no município. A proposta ainda vai passar pela votação dos vereadores.