Vereadores visitam aterro/lixão de Americana

Os vereadores Leco Soares (Podemos), Lucas Leoncine (PSDB), Marcos Caetano (PL) e Thiago Brochi (PSDB) visitaram nesta segunda-feira (13) a Unidade de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos de Americana (UTGR) para conhecer os detalhes técnicos do local que funciona como aterro sanitário do município. Os parlamentares foram recebidos pelo gerente-técnico do aterro, o engenheiro Vinícios Alexandre Stabile, que respondeu aos questionamentos e apresentou a estrutura da unidade. A UTGR de Americana entrou em operação em dezembro de 2017, com uma área total de 277 mil metros quadrados, das quais 221 mil compreendem o aterro. O volume total é de 3,733 milhões de metros cúbicos de resíduos urbanos, com capacidade licenciada de 500 toneladas por dia.

Segundo o gerente da unidade, os aterros são uma forma de disposição de resíduos no solo diferente dos antigos “lixões”, por serem construídos de acordo com uma série de protocolos ambientais, visando à preservação do solo, proteção dos lençóis freático, do meio-ambiente e das comunidades no entorno. Os vereadores ressaltaram a importância de conhecer de perto o funcionamento da unidade. “Americana não tem lixão, e sim um aterro sanitário dentro de todas as normas existentes”, comentou Marcos Caetano. “É importante que os vereadores venham conhecer os detalhes técnicos e toda a questão ambiental envolvida”, acrescentou Thiago Brochi.

Segundo os parlamentares, o conhecimento é essencial para discutir o assunto no âmbito da Câmara Municipal. “É uma tecnologia usada para destinar os resíduos de forma mais eficiente”, reforçou Lucas Leoncine. “A destinação do lixo é uma questão cada vez mais importante de ser discutida na sociedade”, completou Leco Soares.