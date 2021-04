Vereadores visitam a Coden Ambiental para saber de obras

Na quinta-feira (22/04), a Coden Ambiental recebeu a visita de vereadores de Nova Odessa para fiscalizar as atividades em curso na empresa responsável pelos serviços de Saneamento Básico do município e que, desde o início de 2021, passou a ser conduzida por uma nova diretoria.

Estiveram presentes os parlamentares Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, Oseias Domingos Jorge, Paulo Henrique Bichof, e Levi Rodrigues Tosta. Os visitantes estavam acompanhados do assessor parlamentar Robson Fontes e foram recebidos pelo presidente da empresa, Elsio Álvaro Boccaletto, o diretor financeiro, Hamilton Lorençatto, e o diretor técnico, Rean Gustavo Sobrinho.

Um dos assuntos abordados foi o prolongamento da adutora Córrego Palmital-ETA (Estação de Tratamento de Água) 1, que terá início em maio, na Rodovia Rodolfo Kivitz, com previsão de entrega em três meses. De acordo com o diretor técnico, o objetivo dessa obra é levar a água bruta que é captada no Córrego Palmital e passa pela Estância Hípica, diretamente para a ETA 1, dispensando a atual ligação com a Represa Recanto 2.

“Vamos evitar perdas decorrentes do trajeto a ser desativado, tanto por infiltrações em veios de córregos, como por evaporação na represa”, explicou Sobrinho. Os vereadores também verificaram os tubos em Biax – derivação mais resistente da linha de PVC para adutoras – que serão utilizados nos 2.800 metros de extensão da obra, e que já estão no pátio da Coden. “Na próxima semana, emitiremos a ordem de serviço para o início dos trabalhos”, informou o diretor financeiro.

Os vereadores também conheceram detalhes do trabalho contínuo de combate às perdas desenvolvido pela Coden Ambiental, e que envolve o monitoramento remoto da pressão e vazão em 52 pontos das redes e dos volumes registrados na saída dos reservatórios. Graças a esse esforço, em 12 anos, o índice de perda de água caiu de 49% para 28%, um dos mais baixos da região.

No encerramento da visita, o vereador Oseas – que também esteve na empresa no início de abril juntamente com o presidente da Câmara Municipal, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé – reafirmou a importância dos serviços prestados pela Coden à população.

“Queremos ajudar os diretores a desenvolver cada vez mais este trabalho tão bonito que a Coden faz para a cidade de Nova Odessa”, disse. O vereador Tiãozinho do Klavin compartilhou da mesma opinião. “Parabenizo a equipe da Coden por este trabalho brilhante”, afirmou.