Vereadores vão pedir duplicação da av Ernesto de Cillo

Os vereadores Carlos Fontes (PSL) e Júlio César Santos, o Kifú (PL), apresentaram, ontem (29), o Requerimento 364/2021, em que pedem informações à Prefeitura sobre a possibilidade de ser duplicada a rodovia Ernesto de Cillo, ligando Santa Bárbara d’Oeste até a divisa com os municípios de Americana e Nova Odessa. Os parlamentares destacam a necessidade dessa duplicação em função dos trágicos acidentes registrados recentemente nesta rodovia.

“Com os novos loteamentos industriais naquela região, entre o bairro Santa Rita de Cássia até próximo a antiga Usina de Cillo, os acidentes de trânsito têm aumentado muito os acidentes, seja por imprudência dos motoristas, mas também em função da falta de sinalização de solo, de iluminação e tachões refletivos”, afirmou Carlos Fontes.

No Requerimento, os vereadores questionam a quem compete a manutenção, a sinalização e a responsabilidade dos acidentes na rodovia Ernesto de Cillo, se ao Estado, por meio Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER), ou ao Município. Se a resposta for que a competência é municipal, ele indaga se é possível que a Prefeitura promova a duplicação dessa rodovia.

E, caso a Administração Municipal possa realizar a duplicação dessa rodovia, os parlamentares perguntam se já existe algum projeto nesse sentido na Secretaria de Trânsito. Se a Prefeitura já tiver esse projeto de duplicação, os parlamentares perguntam se a obra será realizada com recursos próprios ou por meio de parceria público-privada.

Na quinta (29) à tarde, Carlos Fontes e Kifu estiveram na Ernesto de Cillo, acompanhados do suplente de deputado estadual Marcos Fontes (PSL), representante do deputado federal Júnior Bozzella (PSL), que se colocou à disposição para protocolar pedidos de recurso, nas esferas estadual e federal, em prol de melhorias nessa rodovia.