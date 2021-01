Vereadores tentam lucrar com projeto que atinge Festa Confederada

O vereadores bolsonaristas de primeira viagem em Santa Bárbara d’Oeste Felipe Corá (Patriota) e Eliel Miranda (PSD) publicaram um vídeo juntos em “defesa” da Festa Confederada.

A dupla, que gravou o vídeo com tom exaltado, ataca o projeto da colega parlamentar Esther Moraes (PL) – que prevê o fim de símbolo racista em festas públicas, o que atinge a Festa Confederada – realizada em Santa Bárbara há mais de 30 anos.

No vídeo, o vereador Eliel acusa a vereadora de querer acabar com a Festa em “uma canetada” e critica a falta de discussão do projeto. Vale ressaltar que para que um projeto se torne lei na cidade ele precisa passar por diversas etapas como a discussão e aprovação nas Comissões pertinentes, discussão e votação em plenário por todos os vereadores e caso aprovado, ainda segue para análise e sanção ou veto do prefeito Rafael Piovezan (PV).

Os vereadores receberam diversas críticas pelo vídeo nas redes sociais. A atitude da dupla mostra desconhecimento da tramitação de um projeto de lei no poder executivo. Veja o vídeo: