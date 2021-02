Vereadores suspeitam de nepotismo na Saúde de Nova Odessa

A Câmara de Nova Odessa realiza na segunda-feira, dia 1º de março, a quinta sessão ordinária do ano. Um dos requerimentos a serem votados é assinado por sete vereadores e questiona a suposta contratação de filhas do secretário de Saúde, Nivaldo Luiz Rodrigues (Dr. Nivaldo), para trabalharem no Hospital Municipal e Maternidade Dr. Acílio Carreon Garcia.

De acordo com o requerimento, os vereadores receberam denúncias de que as filhas do secretário estariam trabalhando na administração municipal por meio de uma empresa terceirizada. É questionado se as informações sobre a contratação de parentes do secretário são verdadeiras, qual a modalidade da suposta contratação e, caso seja por empresa terceirizada, quem é o gestor do contrato e os dados da empresa contratante.

Assinam o requerimento os vereadores Levi Tosta, o Levi da Farmácia (DEM), Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (PSDB), Paulo Bichof (Podemos), Wagner Fausto Morais (PSDB), Oseias Domingos Jorge (DEM), Sílvio Natal (Avante) e o presidente da Câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB). A sessão tem início às 14 horas, com transmissão ao vivo pelo site, Facebook e Youtube do Legislativo.

Pauta

Constam ainda na pauta outros 35 requerimentos, cinco projetos de lei e três moções. Uma delas, também assinada pelos sete vereadores, é de apelo ao Governo do Estado de São Paulo pela revogação de alteração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que estaria prejudicando o setor têxtil, “principalmente pelas restrições estabelecidas para o período de 15 de janeiro a 31 de março de 2021”.

“Da forma como a norma foi constituída e está em vigor, resultará uma alíquota de ICMS de 18%, sem direito a outorga, para vendas dentro do Estado de São Paulo aos clientes do Simples Nacional, no período de 15 de janeiro a 31 de março. Por essa medida, o acréscimo no preço final para as empresas optantes do Simples ficará em torno de 13% a 15,8%. A maioria das confecções na região estão no Simples”, afirmam na moção.