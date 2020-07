Vereadores se juntam e querem saber dos gastos no Hospital de Campanha

Vereadores de Santa Bárbara d’Oeste fizeram um requerimento em conjunto e questionam os gastos com o Hospital de Campanha dedicado ao Coronavírus no município.

De acordo com o documento, de autoria dos vereadores Carlão Motorista (Republicanos), Celso da Bicicletaria (MDB), Jesus Vendedor (Avante), Joel do Gás (PV) e Marcos Rosado (PL), apesar do prefeito Denis Andia (PV) ter afirmado que não teve gastos com o Hospital de Campanha antes dos atendimentos iniciarem, houve – no portal de transparência – uma despesa de R$139 mil com o local. Ainda, os parlamentares também citam outro contrato no valor de R$120 mil, referente à contratação de vigilância.

Diante do pronunciamento de Denis e dos dados do portal de transparência, os parlamentares questionam a prefeitura tanto em relação aos profissionais quanto aos contratos firmados no período.

Entre outras perguntas, os vereadores pedem o relatório geral de gastos que o local teve desde que foi implantado. Veja:

Até o momento quanto foi gasto com o Hospital de Campanha, desde equipamento básicos á pagamento de funcionários?