Vereadores querem universidade ajudando leis municipais

O presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Martins (PV), e o vereador Silvio Dourado (PL) reuniram-se nesta terça-feira (25) com representantes de instituições de ensino superior da cidade para discutir a realização de uma parceria que visa o estudo da legislação municipal e a possibilidade de organização das leis existentes. Participaram da reunião com os parlamentares o diretor de operações do Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal Americana), Marcelo Scudeler, o professor do curso de direito da Unisal, Dr. Waldomiro Rizato, e a gerente comercial e de marketing da Faculdade de Americana (FAM), Gabriela Rodriguez.

O encontro foi intermediado pelo vereador Silvio Dourado e teve como objetivo aproximar representantes do legislativo e das instituições de ensino superior da cidade através do Inova Americana, programa de autoria do parlamentar que visa conectar inovações, através de pesquisas e estudos tradicionalmente feitos pelas instituições de ensino, para a solução de possíveis dificuldades e carências que possam sentir as empresas conveniadas e o poder público.

Segundo Dourado, o trabalho de estudo da legislação municipal poderá garantir diversos benefícios para o poder público e também para a iniciativa privada. “Esse estudo poderá trazer uma maior segurança jurídica e incentivar a atração de empresas para o município. Várias cidades têm organizado suas leis e trazido um resultado muito positivo economicamente”, avaliou. Para o presidente da Câmara, a modernização da legislação é um passo importante a ser dado pelo município. “Americana possui uma quantidade muito grande de leis e muitas delas acabam nunca sendo executadas, até mesmo porque não são conhecidas. Trata-se de uma iniciativa importante para modernizar a legislação municipal e garantir sua execução eficaz”, comentou Martins.

Ao final da reunião, os participantes definiram que serão feitas visitas a outras cidades que já desenvolveram o trabalho, como Piracicaba e São Paulo, para obter informações que auxiliem no processo de estudo e modernização da legislação.