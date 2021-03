Vereadores pressionam por verba na Saúde de Nova Odessa

O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Garcia, o Pelé (PSDB), e o vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho (PSDB), estiveram em Brasília na quinta-feira (18). Ambos acompanharam uma comitiva da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e pressionam o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho (PSD), para usar um recurso de R$ 750 mil que estaria ‘parado’ nos caixas para o combate ao Covid-19.

Pelé e Tiãozinho foram até o Ministério da Saúde, do Governo Federal, com recursos próprios. “A Câmara Municipal (de Nova Odessa) não paga esse tipo de viagem”, frisou Pelé. O presidente do Poder Legislativo disse que recebeu a informação de que a verba está no caixa da Prefeitura. “Pode ser usado com o advento do Covid-19”, destaca.

“Com todo esse problema do coronavírus, viemos em busca de alguma solução. Ou pelo menos ajudar o nosso município”, reforça Pelé. O presidente da Câmara garante que vai solicitar ao Poder Executivo que utilize o dinheiro. “Vamos passar a acompanhar, para que o prefeito possa utilizar esse recurso no enfrentamento da pandemia”, completa.

Presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social da Câmara, Tiãozinho citou que “foi muito produtiva” a reunião em Brasília. “Esse dinheiro parado tem que ser usado. Pode comprar respirador que está faltando no nosso hospital”, aponta. O vereador afirmou que vai trabalhar em conjunto da Prefeitura para a cidade ter leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).