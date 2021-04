Vereadores pressionam Leitinho por prédio da Câmara

Durante a sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (12), os vereadores de Nova Odessa voltaram a defender a necessidade da construção ou destinação de um prédio próprio para a Câmara Municipal. Requerimento apresentado pelo vereador Paulo Henrique Bichof (Podemos) motivou a discussão e, com sua aprovação, será encaminhado à prefeitura.

No requerimento, o vereador solicita informações do prefeito sobre a cessão ou doação de parte do terreno ao lado do estádio municipal Natal Gazzetta para a construção do imóvel que sediaria o Legislativo.

Na discussão do requerimento, o vereador Wagner Morais (PSDB), lembrou que a Câmara gasta cerca de R$ 1,2 milhão por legislatura (quatro anos) apenas para custear a locação dos imóveis que abrigam a Casa de Leis e que esse recurso poderia ser aplicado em outras ações em benefício da população.

O vereador Sílvio Natal, o Cabo Natal (Avante), acrescentou que o município gasta ainda cerca de R$ 800 mil anuais com a locação de outros imóveis que abrigam serviços municipais e que isso também deve ser revisto.

Desde o início do ano, o presidente da Câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB), busca viabilizar a construção de um imóvel próprio para a Casa. Foi protocolado, junto à prefeitura, um pedido para doação de um terreno para realização da obra, mas o prefeito Claúdio José Schooder, o Leitinho (PSD), ainda não respondeu à solicitação.

Desde então, outros vereadores também fizeram requerimentos indicando outras possíveis áreas. Antonio Alves Teixeira, o Professor Antonio (PSD), indicou a possibilidade de utilização de um dos imóveis do Instituto de Zootecnia. Cabo Natal indicou a área em frente à Prefeitura, também pertencente ao Estado.

Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (PSDB), indicou a antiga área da Associação dos Servidores Públicos Municipais, na Avenida Brasil. Porém, até agora, nenhuma das sugestões foi acatada pela prefeitura e a Câmara continua pagando cerca de R$ 25 mil por mês de aluguel.