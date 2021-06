Vereadores pedem asfalto e luz em vias de Nova Odessa ao Estado

O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB), e os vereadores Wagner Morais (PSDB) e Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (PSDB), estiveram no Palácio dos Bandeirantes na semana passada para solicitar ao Estado algumas obras e projetos considerados por eles essenciais para o desenvolvimento de Nova Odessa.

Entre as solicitações estão a pavimentação da Estrada Municipal Eduardo Karklis e da Avenida Brasil e a iluminação da Rodovia Arnaldo Julio Mauerberg. Na reunião com os representantes da Casa Civil, os vereadores ainda solicitaram a instalação de uma unidade do Poupatempo na cidade, a fim de agilizar os serviços prestados.

De acordo com o presidente da Câmara, a pavimentação da Estrada Municipal Eduardo Karklis e da Avenida Brasil até o entroncamento com a estrada municipal tornam-se cada dia mais urgentes. “Essas duas vias já estão em trechos urbanos e são utilizadas diariamente por trabalhadores e por moradores de nossa cidade. São importantes vias de mobilidade também porque se tornam opções de acessos às cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste e poderiam ser alternativas ao trânsito na Avenida Rodolfo Kivitz, que já está sobrecarregada”, explicou.

“Outro ponto importante é a iluminação da Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, que é a principal via de acesso a Nova Odessa para quem chega à cidade pela Rodovia Anhanguera . Muitos acidentes já aconteceram nessa rodovia, muitas pessoas perderam a vida e precisamos trabalhar para melhorar as condições de tráfego e evitar novos acidentes”, explicou Tiãozinho.

Morais lembrou que cidades da região já contam com unidades do Poupatempo e que Nova Odessa também já tem potencial para abrigar este serviço. “Acredito que a instalação de um serviço desse tipo em nossa cidade poderia agilizar o atendimento à nossa população, que hoje enfrenta problemas para ter o atendimento no Detran-SP”, explicou.

Os vereadores estiveram na Casa Civil, onde foram atendidos pelo secretário adjunto da Casa Civil, João Carlos Fernandes, e pelo subsecretário de Assuntos Parlamentares Roger Willians. Ambos se comprometeram a avaliar as solicitações junto ao secretário da Casa Civil, Cauê Macris, que em breve deverá dar um retorno aos parlamentares sobre suas demandas.