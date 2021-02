Vereadores pedem adiamento da volta às aulas em Sumaré

A bancada do partido Republicanos na Câmara de Sumaré apresentou, na sessão ordinária desta terça-feira (2), uma moção de apelo para que o governo do estado de São Paulo adie a retomada das atividades escolares, e que os profissionais da educação sejam incluídos nas fases iniciais do plano estadual de imunização, para que haja segurança dos profissionais e alunos. O documento, de autoria dos vereadores Raí do Paraíso, Valdir de Oliveira e Fernando do Posto, foi aprovado em plenário, com 18 votos favoráveis.

Na moção, os parlamentares explicam que o avanço dos casos de infecção pelo novo coronavírus na Região Metropolitana de Campinas tem gerado incertezas com relação à volta às aulas presenciais. Para eles, “é inegável que a retomada das atividades escolares se apresenta como necessária, porém, é fundamental que isso somente ocorra com total garantia e segurança dos alunos e dos profissionais da educação”.

Com base em dados do Instituto Todos Pela Educação, os vereadores pontuam que a paralisação das atividades presenciais alterou a rotina dos estudantes e dos professores, revelando as desigualdades entre os alunos que possuem acesso à internet e os que não possuem meios de acompanhar as aulas virtuais. No entanto, eles acreditam que “a reabertura das escolas deve seguir protocolos sanitários rígidos, sendo imprescindível e obrigatória a vacinação dos profissionais da educação, para que não sejam expostos a nenhum risco de contágio”, justificam.

“Neste momento, a intenção é focar nos interesses de toda a comunidade escolar, garantindo a reabertura das escolas com segurança e com os profissionais envolvidos imunizados. Para a retomada das atividades escolares com segurança, é urgente que se garanta a imunização dos profissionais da educação. É fácil constatar, portanto, que os profissionais da educação devem estar nos grupos prioritários”, certificam os Republicanos.