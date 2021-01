Vereadores pastores em ação. Barretos e poço artesiano

PASTOR MIGUEL CONEXÃO BARRETOS- Vereador pastor Miguel Pires visitou este sábado o hospital do câncer e casa de apoio na cidade de Barretos. Ele disse que colocará o gabinete a trabalhar em favor de ajudar pessoas com câncer na transferência para o tratamento.

MARCOS CAETANO E O POÇO DA ARMANDO SALLES- O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a qualidade da água do poço artesiano localizado na Avenida Armando Salles de Oliveira, esquina com a Rua Itambé, no Jardim Ipiranga. No documento, o vereador cita que foi procurado por moradores da região que reclamaram da qualidade da água disponível no local. Segundo o parlamentar, o poço artesiano já foi objeto de requerimento e indicação em anos anteriores, pelo fato de estar em manutenção.

“Conforme relato de um dos moradores, ao usar água deste poço em seu aquário os peixes morreram, por isso a preocupação com a qualidade da água fornecida pelo referido poço”, explica. O parlamentar pergunta no requerimento se a prefeitura tem conhecimento das informações relatadas e quando foi feita a última análise da água do poço. Pede também, o envio de relatório sobre as duas últimas análises.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de quinta-feira, 28 de janeiro.