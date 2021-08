Vereadores participam de reunião da RMC

O presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Martins (PV), e os vereadores Gualter Amado (Republicanos), Lucas Leoncine (PSDB) e Nathália Camargo (Avante) participaram na terça-feira (17) da 225ª reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), realizada em Americana.

O evento é organizado pela Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado. O conselho reúne prefeitos e representantes das 20 cidades que compõem a RMC para tratar de assuntos que dependem de ação conjunta dos municípios.

A poluição da represa de Salto Grande esteve entre os oito temas pautados e debatidos na reunião desta terça-feira. Outros assuntos discutidos foram a proposta de um hospital metropolitano, apresentada pelo reitor da Unicamp, professor Antonio José de Almeida Meirelles; o programa municipal de fomento à habitação de interesse social, e a evolução da variante Delta da Covid-19 em toda a região.

Durante a reunião, os vereadores destacaram a importância da participação do poder legislativo no debate, principalmente devido à discussão de assuntos como a necessidade de despoluição da represa de Salto Grande.

“Uma reunião como a de hoje é de extrema importância para nossa cidade, porque tratamos do reservatório de Salto Grande. Temos buscado alternativas, reforçado esse trabalho para que um dia a gente consiga ver a represa em condições não só de navegação e pescaria, mas até para banho. É importante que façamos esse trabalho juntando forças dos prefeitos e dos presidentes de câmaras, porque quem ganha é a população de toda a região”, afirmou o presidente da Câmara, vereador Thiago Martins.

O vereador Gualter Amado reforçou que a iniciativa de participar e estar ciente do que vem sendo tratado pelos chefes do Executivo é importante para a atuação do poder legislativo. “A presença do legislativo é fundamental neste tipo de reunião, porque muitas das questões que são discutidas aqui têm que passar pela Câmara para serem aprovadas e colocadas em prática. O legislativo tem que estar acompanhando todas as questões de modo regional”, avaliou.