Vereadores cobram por limpeza de APP e banheiro de parque aberto

O vereador Carlos Fontes (PSL) protocolou, hoje (11), o Requerimento 706/2021, por meio do qual pede informações sobre o pedido para retirada de pedras e da terra que obstruem a passagem d’água em tubulação localizada em APP (Área de Preservação Permanente) localizada no Jardim Conceição, atrás da rua José Martins, ao lado da linha do trem.

“Fui chamado no local pelo munícipe William Biliassi, que tem a sua empresa localizada na rua José Martins. Essa empresa tem sido invadida pelas águas das chuvas, devido às grandes enxurradas ocasionadas pelo entupimento desta tubulação”, afirmou Carlos Fontes. O parlamentar destaca que o empresário já apresentou um ofício à Prefeitura, pedindo a limpeza desse local, mas não foi atendido até o momento.

No requerimento, Carlos Fontes questiona a Prefeitura sobre o protocolo de n.º 003127 /2021, feito pelo empresário, e indaga se alguma equipe da Administração Municipal já analisou esse pedido ou visitou o local. Caso a Prefeitura já tenha promovido essa análise, o vereador pergunta o que ficou definido e que tipo de serviço deve ser realizado naquela área. Por fim, ele questiona se a Prefeitura pode desobstruir aquela tubulação, permitindo o fluxo normal de água e, em caso positivo, quando isso deve ocorrer.

Nilson Araújo quer reabertura de banheiros em parques

O vereador Nilson Araújo Radialista (PSD) protocolou, hoje (11), Indicação ao Poder Executivo, por meio da qual sugere que a Administração Municipal promova a reabertura dos sanitários dos parques públicos de Santa Bárbara d’Oeste. O parlamentar destaca que esses parques já foram reabertos, respeitando os protocolos sanitários para evitar a propagação do Coronavírus, mas que os banheiros permanecem fechados.

“Essa situação tem gerado incômodo entre os frequentadores, principalmente àqueles com crianças, obrigados a ir embora dos parques para que seus filhos façam suas necessidades em casa. Em alguns casos, sem conseguir esperar, as crianças têm sofrido com escapes, situação que gera muito constrangimento”, afirmou. O vereador ressalta que outros banheiros públicos, como os da praça Coronel Luís Alves, permaneceram abertos mesmo durante as piores fases da pandemia.