Vereadores em ação. Léo Farmácia Praia, Meche Lar Batista e Leoncine drenagem

LÉO QUER FARMÁCIA DA PRAIA- O vereador Léo da Padaria (PV) protocolou na terça-feira (19) na Câmara Municipal de Americana um requerimento cobrando explicações do Poder Executivo a respeito do fechamento da farmácia municipal da Praia Azul. De acordo com o parlamentar, no local foi afixado um cartaz dizendo que o serviço público estaria fechado entre os dias 18 de janeiro e 16 de fevereiro em função das férias de funcionários. Em resposta a outro requerimento do vereador, datado de fevereiro de 2020, a secretaria Municipal de Saúde garantiu que não haveria fechamento porque as férias eram escalonadas.

No documento, Léo afirma ter recebido diversas reclamações de moradores da região da Praia Azul que se viram prejudicados com o anúncio do fechamento da farmácia por um mês. Como destaca no requerimento, o vereador menciona que muitas pessoas são idosas e outros vivem em situação de dificuldades financeiras, fatores que os impedem de se deslocarem a outros bairros para buscar medicamentos – alternativa sugerida no cartaz afixado na unidade.

“Não é possível que não tenham visto isso quando foram programar as férias. Vivemos um tempo de pandemia no qual se pede para as pessoas se deslocarem o mínimo possível. Além disso, a farmácia municipal atende principalmente pessoas carentes e que não podem ficar sem sua medicação. Tudo isso precisa ser levado em conta antes de se tomar medidas administrativas como programar férias”, aponta Léo.

Entre os questionamentos, Léo quer saber a razão de um funcionário não ter sido remanejado para o local para evitar o fechamento da farmácia e também se as demais unidades, de outros bairros, foram informadas sobre a necessidade de fornecer medicamentos aos moradores da região da Praia Azul. “Ao menos um desses moradores teve o pedido de medicamento negado em outra farmácia justamente por não ser morador da região daquela unidade”, conclui Léo.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a primeira sessão ordinária da legislatura, que acontece na quinta-feira, 21 de janeiro.

MECHE QUER AJUDA AO LAR BATISTA- O vereador Marschelo Meche (PSL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre atendimento pré-escolar e convênio com o Lar Batista de Americana.

De acordo com o parlamentar, um morador da cidade entrou em contato com o gabinete com questionamentos sobre o contrato entre a prefeitura de Americana e a entidade, que não pôde ser renovado após análise do Tribunal de Contas do Estado. A situação foi divulgada pela imprensa local nesta semana. “Estamos diante de uma situação muito grave, porque são mais de cem crianças que poderão ter acesso dificultado à educação infantil. São famílias que não têm culpa dos entraves burocráticos enfrentados pela instituição. Precisamos elaborar um plano para garantir o direito dessas crianças”, aponta Meche.

No documento, o vereador pede detalhes sobre a regularização da dívida da entidade e questiona se há providências sendo tomadas para que as crianças continuem matriculadas na educação infantil. Meche pede também o estabelecimento de um plano emergencial com providências das autoridades municipais para garantia de matrícula escolar e assistência social às crianças atendidas pelo Lar Batista.

O parlamentar explica que o requerimento visa alertar o poder público municipal sobre a emergência da situação da entidade. “Americana já registra déficit na oferta de vagas para crianças de 0 a 3 anos, ou seja, se a entidade não puder mais ofertar vagas em período integral a situação de sobrecarga será maior. Um plano precisa estar pronto desde já, pois sabemos que a prefeitura não tem recursos para criar uma centena de vagas de uma semana para outra”, conclui.

LEONCINE QUER DRENAGEM NAS RUAS DO CENTRO- O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana duas indicações em que sugere ao Poder Executivo a adoção de medidas que melhorem a drenagem da água da chuva na região central de Americana, especialmente nas ruas Carioba e Anhanguera.

Nos documentos, o parlamentar encaminha fotos dos recentes alagamentos registrados nas duas ruas após as fortes chuvas que caíram em Americana nos últimos dias e pede providências da prefeitura. “Fomos procurados por diversas pessoas, moradoras do centro da cidade, que relataram enfrentar sérios problemas de escoamento da água parada em períodos chuvosos, ocasionando alagamentos de grandes proporções”, aponta.