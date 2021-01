Vereadores em ação. Leco, Juliana e Léo

LECO E O VALE DO RIO BRANCO- O vereador Leco (Podemos) reuniu-se na segunda-feira (11) com o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, para solicitar melhorias de infraestrutura nas Ruas Amadeu Bertie, João Bella e Marginal Direita, no bairro Vale do Rio Branco.

“Segundo informações dos moradores do local, as vias se encontram com mato em sua extensão e com desnivelamentos que dificultam o acesso às residências. Eles também enfrentam transtornos com a lama e, quando está seco, a poeira causa grandes problemas respiratórios”, explicou.

Leco protocolou também uma indicação na secretaria da Câmara pedindo medidas que permitam o asfaltamento das ruas. “Tendo em vista que as providências para o asfaltamento demandam tempo, solicitamos que a prefeitura providencie o nivelamento das vias públicas e a colocação de cascalho, para facilitar o acesso aos moradores”, concluiu o parlamentar.

JULIANA, OSs E FUSAME- A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede cópias de contratos da Fusame (Fundação de Saúde do Município de Americana) com empresas contratadas para fornecimento de mão de obra na rede pública municipal de saúde.

“A partir de 2015, a Administração deu início ao processo de terceirização sistematizada de serviços na Saúde. Os contratos são de mão de obra efetiva que via de regra deveriam ser ocupados por servidores públicos concursados. Recursos que antes iam para servidores efetivos passaram a ser destinados ao lucro milionário de empresas terceirizadas, dando uma falsa ideia de que o percentual de gasto com pessoal abaixou. Esses contratos passaram a ser trespassados a terceiros via Fusame e não estão disponibilizados no Portal da Transparência”, explica a parlamentar.

No requerimento, Juliana pede cópia dos contratos firmados entre a Fusame e a empresa Hygea para fornecimento de mão de obra no Pronto Atendimento do Zanaga e no Hospital Municipal e do contrato com a empresa Innovare para fornecimento de mão de obra também no Hospital Municipal.

A parlamentar solicita ainda informações detalhadas sobre quadro de profissionais de saúde no PA do Zanaga; quadro de médicos, diretores e enfermeiros contratados pela Hygea e pela Innovare; profissionais contratados exclusivamente para atendimento da demanda de casos de Covid-19 e valores destinados a salários repassados mensalmente às duas empresas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a primeira sessão ordinária da legislatura, que acontece na quinta-feira, 21 de janeiro.

LÉO E AS MARMITAS– O vereador Léo da Padaria (PV), protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana questionando a qualidade das refeições que têm sido entregues aos servidores públicos municipais. Reclamações que chegaram até o gabinete do parlamentar apontam problemas como pouca variação de guarnição, principalmente para trabalhadores de serviços pesados, além problemas no cozimento e apresentação da comida.

No requerimento, Léo pede informações à prefeitura sobre do contrato com a atual fornecedora de refeições, assinado na gestão anterior, como o tipo de compromisso em vigor, o valor pago por cada refeição e como tem sido feita a fiscalização do cumprimento do contrato. Léo pede ainda cópia do cardápio referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, pergunta como é elaborado e se foram formalizadas queixas por parte dos servidores. Em caso da existência de reclamações, qual a atitude a ser tomada.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a primeira sessão ordinária da legislatura, que acontece na quinta-feira, 21 de janeiro.