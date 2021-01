Vereadores em ação. IPTU, câncer e luz no poste

Os vereadores em ação em Americana. Pedido de isenção de IPTU, acompanhamento de doentes com câncer e luz no poste dos bairros.

JUNINHO E O IPTU- O vereador Juninho Dias protocolou um ofício à prefeitura solicitando providências quanto a disponibilização de meios alternativos para pedido de isenção de IPTU 2021. Este ano, por determinação da prefeitura, o pedido pode ser feito apenas via online. Segundo o parlamentar “É necessário levar em consideração as muitas famílias carentes sem acesso à internet, pessoas idosas e também pessoas leigas quanto ao meio digital. Acredito que a função principal da prefeitura é democratizar o acesso aos serviços e informações e não restringi-lo, dificultando ao público o acesso, afinal a Administração Pública não pode ser seletiva na sua atividade”. O ofício é um meio de garantir que a população seja vista e alcance o efetivo exercício de seu direito.

JULIANA E OS PACIENTES COM CÂNCER- A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal um requerimento em que pede informações e providências ao Poder Executivo sobre o atendimento de pacientes oncológicos no município. De acordo com a parlamentar, pacientes oncológicos tem procurado seu gabinete para relatar dificuldades, como o fato de que são obrigados a realizar o seu tratamento de quimioterapia e radioterapia fora do município de Americana. “Os pacientes de um modo geral ficam em estado debilitado com o deslocamento. Caso o município venha a oferecer este tipo de atendimento favoreceria e muito estes pacientes. Enquanto isto não acontece a administração municipal se obriga a oferecer condições de deslocamento para outros municípios.”, aponta.

No requerimento, a vereadora pergunta como tem sido oferecido atualmente os serviços aos pacientes oncológicos que necessitam de quimioterapia, radioterapia e consultas de rotina e quantos médicos especialistas em oncologia existem na rede pública para essas consultas. Questiona ainda quais os tipos e quantidades dos transportes que são oferecidos para os deslocamentos e se existe intenção do Poder Executivo local em fazer um convênio com o Ministério da Saúde para a implantação no município do atendimento do tratamento quimioterápico e radioterápico a esses pacientes. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a próxima sessão ordinária, quinta-feira (21 de Janeiro).

GUALTER E A ILUMINAÇÃO- O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana indicações sugerindo ao Poder Executivo a substituição das lâmpadas atuais pelas do tipo LED nos arredores dos postos de saúde e escolas municipais e estaduais. No documento, o parlamentar relata que ele e seu gabinete são constantemente procurados por pessoas que reclamam dos pontos de encontro de tráfico de drogas nos arredores desses locais. “É importante que o Poder Público tome medidas com o intuito de inibir essas ações. Com a iluminação antiga as ruas ficam muito escuras, o que facilita a atuação desses indivíduos.”, aponta.

Nas indicações, o parlamentar pede melhorias na iluminação existente no local, com a substituição das lâmpadas pelas do tipo LED.

As indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.