Vereadores elogiam Maine Najar em aprovação de título de cidadã emérita

O projeto de decreto legislativo n° 45/2020, de autoria do vereador Geraldo Fanali (PV), que concede título de cidadã emérita à Maine Bruno Faraone Najar de Benedicts, foi aprovado com dezenove votos favoráveis em discussão única.

Os vereadores Juninho Dias (MDB) e Thiago Martins (PV) rasgaram elogios à filha do ex-prefeito e ex-presidente do Fundo Social da cidade. O vereador Lucas Leoncine (PSDB) também usou a palavra.

Veja parte da justificativa de Fanalli no documento:

Desde o início da pandemia, Maine não teve receio e redobrou esforços para poder atender a população em situação de vulnerabilidade, que teve um grande aumento. Com apoio e parcerias, junto com sua equipe, conseguiram entregar aproximadamente 150 toneladas de alimentos, além de mais de 5.000 produtos de higiene, limpeza, leite, roupas, calçados, entre outros. Foi um grande desafio, mas com fé em Deus consegui superar.

Além de ser é mulher empreendedora de sucesso, é irmã carinhosa, filha dedicada e mãe extremosa de Lorenzo e Valentino e esposa de Rodrigo com quem divide todo amor e alegria de viver.