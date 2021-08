Podemos reúne vereadores para discutir demandas e 2022

Vereadores do partido Podemos se reuniram na Câmara Municipal de Santa Barbara D’Oeste para tratar de ações e projetos em comuns entre as cidades vizinhas. O encontro foi liderado por Adegas Junior, que é o Coordenador regional do Podemos.

Estiveram presentes no encontro o vereador de Santa Bárbara Reinaldo Casimiro, o vereador de Americana Leco Soares, o vereador Clemente, de Hortolândia, o vereador Flavio Xavier, de Paulínia, Paulo Bichof, de Nova Odessa e representando o vereador Renato da Farmácia, de Cosmópolis, a assessora parlamentar Claudineia dos Santos. Além dos vereadores, estiveram presentes Abner Silva, assessor parlamentar do Deputado Estadual Ataide Teruel e Samuel Alves, representando o Podemos Municipal.

No encontro foram tratados diversos assuntos pertinentes aos municípios, entre outros: geração de empregos e renda, o pós COVID, as eleições de 2022 e ainda alguns encaminhamentos de pedidos de recursos para os Deputados do Podemos.

“Cada vereador trouxe experiências para somarmos forças e concretizarmos as ações em conjunto na nossa região. Hoje o Podemos tem estrutura para ajudar os vereadores em seu mandato com representatividade tanto na esfera municipal, estadual quanto na esfera federal, e está sendo muito positivo participar deste momento onde percebemos que as políticas públicas podem ser aplicadas em conjunto com as cidades vizinhas. ”, disse Adegas.