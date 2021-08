Vereadores de Sumaré votam quatro projetos na sessão dessa terça

Com o retorno às sessões presenciais, os parlamentares se reúnem no plenário da Câmara de Sumaré, a partir das 15h desta terça-feira (17), para discutir e votar quatro Projetos de Lei. A 25ª reunião do ano terá transmissão ao vivo, no canal da Casa do YouTube, já que ainda não é permitida a entrada de público para acompanhar as sessões.

Volta à Ordem do Dia, após pedido de vista, o PL nº 181/2021, de autoria do vereador Rudinei Lobo (PL). A proposta dispõe sobre a obrigatoriedade de no mínimo dois brinquedos adaptados para pessoa com deficiência em áreas destinadas a espaço de lazer público e privado em novos empreendimentos e já existentes.

Em seguida, os vereadores discutem o PL nº 215/2021, apresentado pelo vereador Alan Leal (Patriota), que institui o Programa “Banco de Ração e Utensílios para Animais. Também será votado o PL nº 224/2021, do vereador Toninho Mineiro (PV), que cria o programa de incentivo à doação de fios de cabelos para pessoas em tratamento de câncer e dá outras providências.

Por fim, os parlamentares votam o PL nº 239/2021, proposto pelo vereador Hélio Silva (Cidadania). O projeto considera pessoa com deficiência, inclusive para os fins de ingresso na reserva percentual de vagas para o provimento de cargos e empregos públicos, o indivíduo diagnosticado com audição unilateral no âmbito do município de Sumaré.