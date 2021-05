Vereadores de Santa Bárbara votam um projeto nesta terça; título de cidadão

Um projeto de lei e 12 moções estão incluídos na Ordem do Dia da 16ª Reunião Ordinária, que será realizada amanhã (04 de maio), a partir das 14 horas. Em virtude das recomendações das autoridades sanitárias e do Plano SP, com o intuito de evitar a propagação da Covid-19, a sessão será realizada por videoconferência, com transmissão, ao vivo, pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br, pela rádio Santa Bárbara FM (95,9MHz) e pelas páginas da Câmara no Facebook (@camarasbo.oficial) e no Youtube (@cmsbo).

O projeto a ser discutido e votado nesta sessão é o Projeto de Decreto-legislativo nº 03/2021, de autoria do vereador Carlos Fontes (PSL), que dispõe sobre a concessão do Título Honorífico de Cidadã Barbarense à ex-vereadora Sueli Terezinha Bonfim Silva. Nascida no município de Ribeiro dos Santos, interior de São Paulo, em 1952, a homenageada trabalhou na lavoura até os 18 anos. Há 45 anos, ela e a família residem no Jardim Pérola, zona leste de Santa Bárbara d’Oeste, local onde desenvolveu diversas ações sociais em prol dos menos favorecidos. Sueli ocupou uma cadeira no parlamento barbarense em três legislaturas consecutivas, entre os anos de 1993 e 2004.

Nesta terça-feira, também devem ser apreciadas as moções nº 262 a 272 e 274/2021.

Para entrar em contato com a Casa de Leis, o acesso pode ser feito via site oficial, por meio do link “Fale Conosco”, ou pelo telefone (19) 3459-8900.