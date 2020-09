Vereadores de Santa Bárbara votam nome de área de lazer nesta terça

Único projeto na pauta da sessão da Câmara de Santa Bárbara nesta terça-feira, os vereadores votam, de autoria do vereador Paulo Monaro (MDB), a denominação da Área de Lazer e Bem Estar de Vida localizada na rua Anderson Renato, no bairro Vila Rica, em homenagem ao violeiro Santo Turci.

Na sequência, devem ser apreciadas as moções 376, 377, 378, 380 e 381/2020.

As sessões ordinárias no Legislativo barbarense estão sendo realizadas de maneira remota em virtude das recomendações de prevenção à propagação do novo coronavírus. O atendimento presencial ao público na sede da Casa de Leis está interrompido, mas o contato pode ser feito via site oficial, através do link “Fale Conosco”, e pelo telefone (19) 3459-8900, por meio do qual o munícipe pode agendar horário para protocolo.

A sessão, realizada a partir das 14h por videoconferência, pode ser acompanhada por transmissão, ao vivo, pela rádio Santa Bárbara FM (95,9MHz), pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas páginas da Câmara no Facebook (@camaradesbo) e no Youtube (@cmsbo).