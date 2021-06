Vereadores de Santa Bárbara denunciam filas enormes em bancos

Um grupo de vereadores barbarenses protocolou, hoje (11), denúncia no Ministério Público (MP), responsável pela tutela dos direitos dos consumidores, a respeito das longas filas formadas nas portas de agências bancárias do Município. Além do transtorno causado aos clientes desses bancos e aos demais pedestres que transitam por esses locais, os parlamentares destacam a possibilidade de essas aglomerações contribuírem para a transmissão da Covid-19 em Santa Bárbara d’Oeste.

“Há que se ressaltar que a maioria dessas pessoas é idosa, sabendo-se que, mesmo vacinadas, elas não estão totalmente imunes contra o coronavírus e podem continuar transmitindo a doença. Além disso, muitos desses idosos possuem comorbidades e não têm condições de permanecer na fila por períodos tão longos”, afirmam os parlamentares, destacando, também, que essas pessoas ficam expostas a todas as variações climáticas, como sol, chuva e vento. Junto à denúncia, os parlamentares apresentam foto e vídeo feito por munícipe nesta semana em frente a uma agência bancária no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. Apenas nesse local, a fila chegava a ocupar duas quadras, prejudicando também o acesso a diferentes estabelecimentos comerciais daquela região.

De iniciativa do vereador Joi Fornasari (PV), a denúncia protocolada nesta tarde conta com o apoio dos vereadores Arnaldo Alves (PSD), Bachin Jr (MDB), Careca do Esporte (Patriota), Carlos Fontes (PSD), Eliel Miranda (PSD), Esther Moraes (PL), Jesus (Avante), Kifú (PL) e Nilson Araújo Radialista (PSD).