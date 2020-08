Vereadores de Santa Bárbara há mais de um mês sem apresentar projetos

Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste estão há mais de um mês sem apresentar projetos de lei na Câmara Municipal. Os últimos documentos protocolados pelos parlamentares são requerimentos de pesar e indicações de problemas como sinalização de solo e manutenção de canaleta.

A Câmara de Santa Bárbara ainda não voltou com as sessões ordinárias presenciais, momento em que os vereadores discutem e votam os projetos. A movimentação do legislativo barbarense anda bastante ‘fraca’, apenas com as articulações nos bastidores focadas nas eleições 2020.