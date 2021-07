Vereadores de Santa Bárbara aprovam duas “semanas de prevenção”

Os vereadores de Santa Bárbara aprovaram, nesta terça-feira, dois projetos de lei de autoria do vereador Eliel Miranda, que instituem semanas de prevenção no município. São as primeiras propostas nesse sentido no ano de 2021.

A primeira trata-se da semana de prevenção contra a meningite no âmbito de Santa Bárbara d’Oeste. Já a segunda, fala sobre o combate e controle da hipertensão arterial.

As “semanas de prevenção” exigem que a prefeitura execute atividades de conscientização nas datas indicadas nos projetos.

APLICABILIDADE. Geralmente, projetos que instituem “semanas de prevenção” não são devidamente aplicados, por vezes sequer são executados. Após a aprovação, a prefeitura deve criar um cronograma de atividades/ publicidade / palestras em relação aos temas propostos.

Nos dois projetos aprovados nesta terça-feira, o autor das propostas coloca algumas “ideias” do que o poder executivo poderá realizar ao longo das semanas de prevenção. A execução dependerá, então, da prefeitura através da secretaria responsável.