Vereadores de Americana suspendem recesso de julho

Os vereadores de Americana suspenderam, através de um decreto legislativo, o recesso previsto entre 16 a 31 de julho de 2021. A proposta foi aprovada pelos parlamentares nesta quinta-feira, durante a sessão.

Os recessos normalmente suspendem por duas semanas apenas as sessões ordinárias, as pausas acontecem no meio e fim do ano. O atendimento à população por parte da Câmara Municipal continua normalmente.

De acordo com o projeto, a justificativa da suspensão do recesso de julho/2021 é a tentativa de compensar o período em que a Casa teve suspensas as suas sessões ordinárias e prazos regimentais, a saber, de 15 de março a 11 de abril de 2021.