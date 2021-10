Vereadores de Americana homenageiam 17 mulheres. Giovana dentro

A Câmara Municipal de Americana realizou na terça-feira (26), no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a solenidade de entrega do prêmio de “Mulheres Destaques do Ano” a dezessete homenageadas que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana. A solenidade, que ocorre anualmente na semana do dia 08 de março, dia internacional da mulher, foi adiada em 2021 devido à pandemia de Covid-19. A honraria foi motivada por um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Thiago Brochi (PSDB).

Foram homenageadas as indicadas pelos parlamentares da Casa: Ana Rubia Soares de Andrade, Carolini Soares da Silva, Cláudia Santos Leal, Eunice Pimenta, Germina Bigoto Melim, Giuliana Meira Brandão, Leonor Maria Pessoto Ribeiro de Marins, Luciana Gato da Silva, Maria Giovana Luchiari Pisoni Duarte Fortunato, Maria Margarida Granjeiro dos Reis, Patrícia da Cunha Soares Arouca, Renata Belo da Silva, Rosa Helena Sachi Gimenes, Rosana Maria Alves Luchiari, Silvana de Fátima Giuliani de Camargo, Simone Pontello e Tânia Aparecida Martins da Costa.

A cerimônia contou com uma apresentação musical de Juliana Medeiros, da Primeira Igreja Batista de Americana, e com uma homenagem a funcionárias da Câmara em reconhecimento a todas as servidoras do legislativo. Os vereadores também utilizaram a palavra para enaltecer o trabalho desenvolvido pelas mulheres indicadas para o prêmio em 2021.

“Esta é uma homenagem muito importante, enaltecendo as mulheres que todos os dias têm seu espaço lembrado. Parabenizo também a todas as funcionárias da Câmara, que todos os dias se dedicam a fazer o melhor. Vocês, homenageadas desta noite, representam todas as mulheres de Americana, e através de vocês elas estão muito bem representadas. Parabéns”, discursou o presidente da Câmara, vereador Thiago Martins (PV).

“Este prêmio completa no ano que vem dez anos de criação, e trata-se de uma homenagem justa a todas às mulheres que se destacam na nossa querida cidade de Americana. De lá para cá, pudemos reconhecer o trabalho e a história de muitas mulheres, e vocês estão de parabéns”, falou o autor do decreto que criou o prêmio, vereador Thiago Brochi (PSDB).

“Cada vez mais, a mulher vem galgando seu espaço na sociedade, e nós sabemos a força e a capacidade que a mulher tem de crescer ainda mais. Cumprimento a todas as homenageadas pelo destaque na sua área de atuação”, disse a vereadora Nathália Camargo (Avante).

A homenageada Giuliana Meira Brandão utilizou a palavra para falar em nome de todas as agraciadas. “Agradeço aos vereadores em nome de todas as homenageadas. Sei que não foi uma escolha fácil em meio a tantas mulheres que fazem a diferença em nossa cidade. Aqui, representamos as mulheres não só de Americana, mas do mundo todo. Sabemos como ser mulher é difícil até mesmo nos dias de hoje. Não queremos ser melhores, queremos ser iguais e ter nossos direitos preservados. Nossa luta é diária, tudo isso para mostrar que nosso lugar é onde nós quisermos. Obrigada e boa noite”, agradeceu.

Biografias das homenageadas

ANA RUBIA SOARES DE ANDRADE

Enfermeira, graduada em 2006 pela Uniararas. Trabalha no hospital municipal de Americana desde 2008. Já atuou nos setores de Educação Continuada, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, oncologia, coordenadora do Pronto Socorro e Alas 01, 02 e 03. Atualmente é responsável técnica do hospital e desenvolve o projeto de humanização na maternidade, que está em fase de implantação.

CAROLINI SOARES DA SILVA

Iniciou sua vida no mundo da arte aos oito anos de idade, participando de um grupo de dança na igreja. Matriculou-se no jazz e no ballet na escola SESI em Americana, passando pelas escolas profissionalizantes Wolf Maya e Estúdio de Danças Vernaculares Afro Estadounidenses do Brasil, formando-se em dança. Responsável pela criação do projeto ´´Female Group´´ que iniciou com 60 bailarinos disputando competições com apresentação em escolas, faculdades e eventos em Americana.

CLÁUDIA SANTOS LEAL

Servidora pública, é Cabo da Policia Militar há 23 anos. Trabalhou no policiamento ostensivo e preventivo, ministrou aulas de história da Polícia para escola de formação de soldados e foi relações públicas do batalhão de Americana. Atualmente trabalha no policiamento escolar da 1º Companhia de Americana.

EUNICE PIMENTA

Militante politica, foi presidente de associação de moradores, membro do conselho municipal de saúde e promoção social e assessora parlamentar. Em 2004 foi candidata à vereadora por Americana, militante e dirigente estadual do MST. Muito participativa nas atividades com moradores do assentamento Milton Santos em Americana, atua como professora do Primeiro EJA (Educação de Jovens e Adultos) e participa ativamente na construção da escola para comunidade.

GERMINA BIGOTO MELIM

Servidora Pública há 25 anos trabalhando na área da saúde como auxiliar de enfermagem. Passou pela Santa Casa de Jales, Hospital São Francisco, Hospital Municipal e Hospital São Lucas. Teve a oportunidade de trabalhar no serviço social do Hospital, onde sempre atuou com muito amor, respeito e dedicação.

GIULIANA MEIRA BRANDÃO

Formada em análise de sistemas, há 24 anos trabalha na Diaconia São Judas Tadeu, no serviço de centro de capacitação profissional do adolescente. Coordena os trabalhos realizados no curso de capacitação profissional nas áreas de desenho artístico, pintura em tela, informática, design gráfico, administração, montagem e manutenção de micros computadores e inglês. Participou ativamente como vice-presidente do conselho municipal dos direitos da Criança e do adolescente de Americana.

LEONOR MARIA PESSOTTO RIBEIRO DE MARINS

Nascida em São Paulo, mudou-se com a família para Americana com 3 anos de idade. Aos 15 anos já gerenciava uma loja de roupas. Trabalhou ainda no Banco Comércio e Indústria e na empresa multinacional Elecab Condutores Elétricos. Sempre voltada às obras sociais, idealizou vários cursos de capacitação profissional. Hoje exerce a função de Pastora Executiva, ao lado de seu marido pastor Cyllas Marins, já por 38 anos no Ministério Pastoral da Igreja do Nazareno.

LUCIANA GATO DA SILVA

Sempre nutriu a vontade de ajudar pessoas carentes. Participa ativamente de diversas ações solidárias desenvolvidas pela Comunidade Fraternidade Guardiões da Imaculada, como a distribuição de marmitas, cobertores, roupas e calçados a moradores de rua. Também colabora com o trabalho de reabilitação e reintegração dessas pessoas à vida social, por meio do acolhimento com ajuda psicológica desenvolvido pela comunidade.

MARIA GIOVANA LUCHIARI PISONI DUARTE FORTUNATO

Formada em Saúde Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e gestora em Saúde, foi vereadora da Câmara Municipal de Americana de 2017 a 2020. Uma das parlamentares mais atuantes da Casa, presidiu a comissão de investigação que visava acabar com casos de corrupção no Hospital Municipal. Autora de projetos como “Guarda Amiga da Mulher”, que prevê rondas da GAMA em casas de mulheres vítimas de violência já resguardadas pela Justiça. Foi candidata a deputada federal em 2018 e em 2020 ficou em segundo lugar na eleição para a prefeitura de Americana, sendo a mulher candidata ao Executivo mais votada da região.

MARIA MARGARIDA GRANJEIRO DOS REIS

Trabalhou por muito tempo na área de saúde. Tornou-se obreira da Igreja do Evangelho Quadrangular em 1993 e assumiu a igreja do Jardim América 2 em 97. Em 2000 foi ordenada ministra. Trabalhou como voluntária na igreja, auxiliando em casas de recuperação. Em 2020 contraiu a Covid-19 e atribui sua cura a um milagre, depois de passar pelos piores sintomas.

PATRICIA DA CUNHA SOARES DE SIQUEIRA AROUCA

Formada em medicina pela Universidade Mogi das Cruzes e Pós-graduada em Cardiologia pela PUC. Presidente e fundadora do grupo “Beija-Flores”, formado por 30 voluntários, que sai pelas ruas de Americana entregando refeições, roupas, cobertores, água e alimentos aos moradores de rua. O grupo também realiza visitas às famílias em vulnerabilidade social, com entrega de cestas básicas, leite, roupas, medicamentos e demais necessidades de cada acolhido.

RENATA BELO DA SILVA

Chegou a Americana em 1993, onde criou os cinco filhos. Trabalhou em supermercados e com limpeza de residências. Renata é um exemplo de superação: após se ver na condição de moradora de rua, se reergueu e iniciou ao lado de seu marido Rubens um projeto para distribuição de marmitas, roupas e cobertores a pessoas em situação de rua. Além disso, ajuda desde então com encaminhamentos a clínicas e tratamentos.

ROSA HELENA SACHI GIMENES

Psicóloga, iniciou sua atuação na área social em 2015 na APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana). Desde então coordena o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, trabalho que atende a famílias referenciadas pelo CRAS (Centro de referência da Assistência Social) da Praia Azul. Em um mundo onde a individualidade e o virtual ganham força e espaço, a proposta do serviço que coordena vai na contramão e afirma-se como uma experiência rica e essencial para a construção de identidade de forma saudável.

ROSANA MARIA ALVES LUCHIARI

Formada em pedagogia pela UNISAL Americana e pós-graduada em psicopedagogia, é professora de educação infantil desde 1987, atuando na Emei Paturi, na Vila Mariana. Foi coordenadora do CPC – Centro de Promoção à Cidadania da pessoa com deficiência visual de 2009. a 2011. É também voluntária na paróquia São Benedito, atuando como catequista de crisma, ministra da eucaristia e secretária do Conselho Pastoral Paroquial.

SILVANA DE FÁTIMA GIULIANI DE CAMARGO

Formada em Administração de Empresas pela Faculdade Oswaldo Cruz, trabalha no ramo têxtil na cidade de Americana há mais de 35 anos. Tem uma atuação ativa em filantropia da cidade, principalmente com a creche APAM. Atua na área da educação e assistência social, ofertando os serviços de creche, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, além do serviço de acolhimento em família acolhedora.

SIMONE PONTELLO

Com 10 anos de idade iniciou sua trajetória no basquete. Atuou em diversas equipes do basquete profissional, conquistando um Mundial Interclubes, um sul-americano, três Taças Brasil, um campeonato brasileiro e sete Paulistas. Na Seleção Brasileira foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1991, venceu a Copa do Mundo da Austrália em 1994, e os Sul-Americanos de 89, 91 e 93. Fez parte da primeira delegação brasileira de basquete feminino a disputar uma Olimpíada, em Barcelona-1992. Encerrou a carreira em 2007 e se formou em Administração de Empresas.

TÂNIA APARECIDA MARTINS DA COSTA

Formada em medicina pela PUC, fez residência em cirurgia cardíaca na Unicamp e pós-graduação em Cardiologia. Há 19 anos trabalha como cardiologista no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Foi coordenadora na UTI da Santa Casa de Campinas e do Hospital Santa Edwiges. Criou a UTI do hospital Santa Barbara, onde foi coordenadora por 12 anos. Realiza trabalho voluntário de acompanhamento de pacientes portadores de marcapasso, atendendo todos os sábados gratuitamente os moradores de Americana e região.