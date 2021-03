Vereadores da RMC debatem recursos para combate à Covid

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), participou na segunda-feira (15) de uma reunião por videoconferência com presidentes das câmaras municipais da Região Metropolitana de Campinas (RMC), para discutir ações de combate e enfrentamento à Covid-19 no âmbito regional. O evento virtual foi organizado e presidido pelo presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Zé Carlos (PSB), com a presença do presidente da Associação dos Vereadores da Região Metropolitana, Hélio Ribeiro.

Dentre os assuntos tratados, foi definida a ida uma comitiva de vereadores a Brasília na quinta-feira (18) para uma reunião viabilizada pelo deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP) junto ao Ministério da Saúde, com o objetivo de buscar recursos e auxílios para os municípios. A expectativa é que a maioria dos parlamentares representando as cidades da região participe da reunião.

“Foi um importante passo termos conseguido essa agenda em Brasília. Levaremos ao Ministério da Saúde a realidade da nossa região, que se depara com falta de leitos, equipamentos e profissionais da saúde neste período crítico pelo qual estamos passando. É o nosso papel sairmos em busca de recursos para garantir o atendimento prioritário à nossa população”, defende Thiago.

Além de Martins, participaram online o deputado federal Coronel Tadeu e os representantes legislativos Adauri Donizete (Engenheiro Coelho), Paulão (Hortolândia), Elvis Garcia “Pelé” (Nova Odessa), Ailton Fumachi (Itatiba), Rodrigo Paixão (Vinhedo), José Pedro (Arthur Nogueira), Tomas Federicci (Morungaba), Alexandre Pinheiro (Monte Mor), Afonso Silva (Jaguariúna), Guilherme da Farmácia (Mogi Guaçu) e Walter Tozzi (Jaguariúna).