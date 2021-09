Vereadores comentam 7 de setembro e Liberdade

A pedido do NM, vereadores de Santa Bárbara d’Oeste comentaram o que acham do feriado do 7 de setembro e falaram o que representa a palavra Liberdade para eles.

Celso Ávila/PV fala da importância da data para a reflexão da liberdade

Kifu/PL lembra de nossa herança escravocrata e a luta pela liberdade

Bachin Júnior -MDB

Mais do que uma simples data para nós brasileiros, o 7 de Setembro simboliza a conquista da liberdade de uma pátria. Comemorar esta data é importante para que entendamos a nossa própria história. O 7 de setembro deve ser lembrado como um dia para nunca ser esquecido. Com muita luta e pagando, por vezes, um preço alto, conquistamos nossa democracia, cometendo erros, porém sempre tirando algum ensinamento para que possamos corrigir nossos atos posteriormente.

Ensinar crianças e jovens a apreciarem e valorizarem esse dia é nosso dever enquanto homens públicos.

Que esse 7 de setembro, em especial, possa trazer à luz a verdadeira reflexão, nos mostrando o caminho para onde queremos ir.

Eliel Miranda/PSD prega união do país

Reinaldo Casimiro/Podemos

Não se trata apenas da lembrança de um fato histórico, mas sim de um momento de reflexão sobre nosso País, nossa liberdade, nosso passado e nosso futuro.

Por isso, peço a todos que não pensem nessa data apenas como mais um feriado, mas sim avaliem sua importância na história de nosso País, de nossa gente e de nossa democracia.

Felipe Corá/Patriota e o povo na rua

Neste 7 de Setembro, o povo irá às ruas mostrar que está indignado com o autoritarismo e arbitrariedades do STF. Vamos lutar pela nossa liberdade. Eu estarei na Avenida Paulista cumprindo meu papel como cidadão.

Careca do Esporte/Patriota e mais liberdade e menos polaridade

Essa polaridade que mais parece uma rinha de galos não leva a lugar nenhum. A liberdade é fundamental, sou a favor de atos pacíficos e sem ataques às instituições e a democracia.

O dia 7 de setembro é mais do que uma simples data para nós brasileiros, ele simboliza o início da liberdade de uma pátria. Comemorar esta data é de grande relevância para que entendamos a nossa própria história.

Esther Moraes/PL. Liberdade também para os excluídos

O 7 de setembro é o feriado da Independência do Brasil, uma data importante e que além de celebrada, precisa ser refletida, pois a independência não atingiu a todos de forma igual e muitos foram excluídos do processo de ascensão social, aumentando a desigualdade social em nosso país, por isso temos o Grito dos Excluídos, que mostra quem são as vítimas da fome, do desemprego, da pobreza.

Nesse momento o 7 de setembro está sofrendo uma “apropriação” e através de pedidos de liberdade de expressão e defesa de um projeto político, estamos assistindo ameaças à democracia brasileira, ataque as instituições, gerando insegurança ao nosso povo que já está sofrendo tanto!

Precisamos de paz, não de guerra. Não precisamos de mais caos. Que seja um dia de manifestações pacíficas.