Vereadores cobram obra na rodovia De Cillo

Os vereadores Joi Fornasari (PV), e Kifú (PL), na companhia do secretário municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobi, e do engenheiro de trânsito Eduardo Rosamiglia, estiveram, hoje (08), na rodovia Dr. Ernesto de Cillo, na zona sul. Representando os empresários da região, Danilo Macario também participou do encontro e apresentou sugestões.

Joi, que foi quem solicitou a visita junto ao secretário, destacou como principal reivindicação melhorias entre os acessos para garantir maior segurança no trecho. Segundo Kifú, “o secretário mencionou projeto de melhorias na rodovia e destacou a necessidade de recursos financeiros, principalmente apoio de deputados, para concluir as obras no local”.

Os vereadores pediram mais empenho da secretaria com medidas emergenciais para evitar novos acidentes graves. De acordo com os parlamentares, Gobbi adiantou que será instalado mais um redutor de velocidade e reforçada a sinalização de solo, além do apoio da Secretaria de Obras e Serviços para estender parte do canteiro central entre a rua Tupis, a rodovia Dr. Ernesto de Cillo e a rua A, entre o Jardim Santa Rita de Cássia e o Distrito Industrial Mamoré.

“Rosamiglia disse que, no futuro, será necessária a ampliação da rua Tupis, sentido bairro – centro, e que o projeto final conta com duas rotatórias e a ampliação do canteiro central”, diz Kifú, lembrando que outros vereadores também apresentaram reivindicações sobre a estrada de Cillo, como mais pontos de acessibilidade e melhorias na iluminação e sinalização por toda a extensão da rodovia.