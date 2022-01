Vereadores cobram limpeza do Cemitério Municipal de Nova Odessa

Os vereadores Wagner Morais e Levi Tosta estão cobrando providências da prefeitura em relação à limpeza, capinação, roçagem e manutenção do Cemitério Municipal. De acordo com imagens recebidas pelos parlamentares por meio de suas redes sociais e canais de comunicação com a população, o mato tomou conta dos corredores do cemitério.

“Fizeram um trabalho bonito com a pintura dos muros no entorno do cemitério, mas quando você entra no local tem uma surpresa desagradável com a quantidade de mato que tomou conta do interior do cemitério”, disse Levi.

“Recebi hoje imagens assustadoras que mostram o descaso da administração com o local onde foram sepultados entes queridos da nossa população. Em dezembro já havia feito uma indicação solicitando a limpeza. É muito mato alto e isso não está assim há uma semana”, completou Morais.

Levi fez uma indicação no dia 17 de janeiro desse ano para que a prefeitura adote as providências para limpeza do local. “O vereador Levi já fez uma indicação e eu também vou acompanhar essa questão. É impossível que a prefeitura não consiga manter o local, no mínimo, limpo. Se o mato não está sendo cortado, como acreditar que o controle de pragas está sendo feito de maneira adequada ou que há um acompanhamento para que os túmulos sejam mantidos em ordem”, completou Morais.

EQUIPAMENTOS – Também em busca de melhorias para o cemitério, o vereador Oseias Domingos Jorge protocolou requerimento solicitando do prefeito Cláudio José Schooder informações sobre a possibilidade de aquisição de equipamentos que possam garantir melhores condições de trabalho para os servidores. Entre o equipamentos sugeridos pelo vereador estão uma carretinha elétrica, um soprador a gasolina, um carrinho de mão e uma roçadeira a gasolina.