Vereadores cobram Chico por comissionados

Os comissionados já viraram alvo de vereadores de Americana. A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana dois requerimentos em que pede informações sobre as contratações de funcionários comissionados pela prefeitura e pela Câmara.

“A fim de realizamos estudos e acompanhamento sobre as contratações de comissionados pelos poderes Executivo e Legislativo, necessitamos de algumas informações”, explica a parlamentar.

Nos documentos, Juliana pede que sejam encaminhadas relações dos funcionários comissionados contratados desde janeiro de 2021 pela prefeitura e pela Câmara e pergunta se todos os contratados atendem à qualificação e à instrução exigidas para os cargos correspondentes. Os requerimentos serão discutidos e votados pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária da próxima quinta-feira (25).

Renato requer informações sobre comissionados e gratificações



O vereador Dr. Renato Martins (PTB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre gratificações remuneratórias, cargos em comissão e função de confiança na prefeitura.

“Recentemente o tema foi abordado pelo ex-prefeito Omar Najar em entrevista concedida à imprensa. Na ocasião, ele demonstrou preocupação e teceu duras criticas ao prefeito atual. O presente requerimento tem o intuito de esclarecer vários pontos sobre as recentes contratações e ações de nomeação da atual administração, uma vez que as mesmas têm gerado preocupação por impactar a folha de pagamento e, por consequência, a saúde financeira do município”, afirma.

No requerimento, Dr. Renato pergunta qual o número de cargos em comissão e comissionados criados desde a posse da atual Administração. Questiona qual o número de gratificações no atual quadro de funcionários públicos, em quais secretarias existem e quais são. Também pede informações sobre o impacto financeiro na folha de pagamento causado pelos cargos e gratificações e sobre os critérios utilizados para a concessão das gratificações.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de quinta-feira (25), e será encaminhado à prefeitura para resposta.