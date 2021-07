Vereadores visitam Central de Inteligência da Guarda Municipal

Um grupo de vereadores barbarenses visitou, durante o recesso parlamentar, o CICOM (Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento) da Guarda Municipal. São centenas de câmeras espalhadas pelo município, por meio das quais a Guarda acompanha, em tempo real, todos os movimentos. “O monitoramento em toda cidade foi responsável pela queda no número de roubos, furtos e latrocínio no município”, afirmou Carlos Fontes, um dos presentes na visita.

O parlamentar também explica que, dentre as centenas de câmeras espalhadas pelo território barbarense, seis câmeras são consideradas inteligentes, pois conseguem identificar as placas dos veículos com exatidão, com imagens em HD. Além delas, a Guarda Municipal também conta com quatro câmeras PTZ, que giram em 360 graus, e 66 câmeras ZMS, as quais abrangem toda área central. Além disso, o município dispõe de 22 totens de segurança de monitoramento, equipados com cinco câmeras fixas com a capitação de imagens em 360 graus e controle de zoom, sem contar as câmeras dos radares fixos.

“Levantamento do Instituto Sou da Paz coloca Santa Bárbara d’Oeste como a cidade mais segura do Estado em 2020. A cidade lidera entre as 141 cidades com mais de 50 mil habitantes, com o menor IECV (Índice de Exposição aos Crimes Violentos)”, afirmou Carlos Fontes. Além dele, a visita ao CICOM contou com a presença do presidente do Legislativo, Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV); e dos vereadores Esther Moraes (PL) e Júlio César Santos, o Kifú (PL). No local, eles foram recepcionados pelo secretário municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.