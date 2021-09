Vereadores aprovam “saúde humanizada” em Americana

Os vereadores de Americana aprovaram, em primeira discussão, nesta quinta-feira, o projeto de lei de autoria do vereador Gualter Amado (Republicanos) que trata da humanização no atendimento da saúde no município.

De acordo com o projeto, “deverá a administração pública municipal, disponibilizar e implementar de forma obrigatória para seus servidores, colaboradores, terceirizados ou qualquer outra forma de agente ou profissional da área da saúde pública que tenham contato direto com pacientes, usuários ou familiares, treinamentos, informações, cursos, palestras e painéis de complementação a formação profissional dos mesmos, destinados a enfatizar a necessidade da humanização no atendimento e acolhimento de forma empática e profissional“.

Durante a discussão do projeto, o vereador – sem citar nomes – falou do mau atendimento de médicos específicos do Hospital Municipal, o que foi reforçado também pelo vereador Marcos Caetano (PL).

Traz a justificativa do projeto:

O paciente ou seu familiar necessita ter o sentimento que está sendo atendido da melhor forma possível que todos os seus problemas de saúde serão tratados mediante seu devido encaminhamento ao profissional capacitado para tanto, no menor espaço de tempo.

Neste estado de intensa sensibilidade, o tom de voz, os gestos e o olhar da equipe envolvida no atendimento dizem muito nesse momento, e o rápido e fácil fornecimento de informações seguras é fundamental em um atendimento humanizado.

Sabemos que nossos servidores e colaboradores que atuam na saúde pública, contribuem com todo o empenho para a satisfação dos pacientes e familiares, mas é importante que tenham domínio de técnicas atualizadas que somente poderão ser transmitidas por profissionais da área.

O projeto agora segue para segunda discussão dos parlamentares.