Vereadores aprovam prorrogação do auxílio a servidores da saúde

Os vereadores de Americana aprovaram a prorrogação do auxílio emergencial para os servidores da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus (Hospital Municpal). O valor da ‘ajuda’ é de R$150,00.

A discussão entre os parlamentares ficou em torno das emendas, que estenderia o auxílio aos servidores do DAE, Gama, o restante dos servidores da Saúde e Ação Social com salários de até R$3679,86. A emenda não foi aprovada e foi substituída por uma sub-emenda com uma nova redação que deixa a Gama e o DAE de fora, incluindo o restante dos servidores da saúde- além dos que já estão previstos no decreto 12.444 de maio de 2020, e os servidores da Ação Social que também atuam no combate ao coronavírus. A sub-emenda ainda estabelece que os servidores que agora fazem parte do grupo que terá o benefício receberá os valores retroativos.

A emenda, de autoria da vereadora Maria Giovana (PDT) ainda estabelece que os recursos para o pagamento do auxílio seja retirado de verbas federais destinadas exclusivamente no combate ao coronavírus.