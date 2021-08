Projeto aprovado tenta “resgatar” cultura/turismo em Americana

Os vereadores de Americana aprovaram um projeto que permite parcerias público-privadas na área da Cultura. De autoria dos vereadores Leco Soares (Podemos) e Thiago Martins (PV), a proposta institui o PACT – Programa Amigo da Cultura e do Turismo no município. O programa autoriza a adoção de espaços culturais ou de turismo, o recebimento de doações de materiais e equipamentos e disciplina a forma de patrocínio a eventos relacionados à cultura e ao turismo realizados no município de Americana.

O objetivo da proposta não é somente permitir a adoção de espaços culturais ou de turismo, mas também que pessoas físicas ou jurídicas possam patrocinar eventos relacionados à cultura e turismo em Americana. Veja o que traz a exposição de motivos do projeto:

Cabe esclarecer que o principal objetivo da propositura é criar mecanismos legais com o objetivo de incentivar pessoas, sociedade civil organizada e empresas a adotarem espaços destinados à cultura e ao turismo, visando facilitar a manutenção, reforma, ampliação ou até mesmo a compra de equipamentos para serem utilizados nesses espaços. Assim, essa seria uma maneira de melhorar os espaços destinados ao turismo e à cultura em nossa cidade, oferecendo melhores condições para todos os envolvidos, prestadores de serviços, artistas, músicos e à população, permitindo mais qualidade de vida. A propositura ainda prevê que a sociedade civil organizada, entidades civis, associações, pessoas físicas ou pessoas jurídicas possam patrocinar eventos relacionados à cultura e ao turismo em nosso município, colaborando com os eventos organizados por artistas de nossa cidade, uma área que foi profundamente afetada pela pandemia.

A cultura/turismo de Americana, mesmo fora da pandemia, não empolga. Apesar dos diversos espaços históricos e turísticos que a cidade possui, o que se explora é pouco, ou por falta de iniciativa ou por falta de uma estrutura restaurada/com a manutenção em dia.

Os eventos e espaços culturais também são pouco explorados pelo governo. A pandemia apenas agravou um problema que Americana enfrenta há alguns anos, o abandono da cultura. Bons projetos culturais que ainda resistem na cidade seguem sem o apoio da atual gestão da secretaria, ainda comandada por Fernando Giuliani. Espera-se que com a chegada de Chico Sardelli (PV) a cultura/turismo do município receba a atenção que precisa, sendo retomada ao passo que a pandemia permitir.