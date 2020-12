Sardelli terá orçamento de quase R$1 bilhão para 2021

O prefeito eleito de Americana Chico Sardelli/PV terá quase R$1 bilhão de orçamento em seu primeiro ano de mandato. Os vereadores da Câmara Municipal aprovaram com dezenove votos favoráveis, em sessão extraordinária realizada nesta segunda-feira (7) no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, o projeto de Lei nº 112/2020, de autoria do Poder Executivo, que trata da Lei Orçamentária Anual (LOA).