Vereadores aprovam 22 moções em Santa Bárbara

Os vereadores barbarenses aprovaram um projeto de lei e 22 moções durante a 12ª Reunião Ordinária do ano, realizada nesta terça-feira (06 de abril). Em virtude das recomendações das autoridades sanitárias e do Plano SP, com o intuito de evitar a propagação da Covid-19, a sessão foi realizada por videoconferência, com transmissão, ao vivo, pela Santa Bárbara FM (95,9MHz), pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas páginas da Câmara no Facebook (@camaradesbo) e no Youtube (@cmsbo).

Inicialmente, foi aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 31/2021, que dispõe sobre a notificação obrigatória e o afastamento de sintomáticos nas instituições de ensino públicas e privadas de Santa Bárbara d’Oeste em casos confirmados de Covid-19. Essa propositura é de autoria dos vereadores Bachin Jr. (MDB), Esther Moraes (PL) e Nilson Araújo Radialista (PSD). Esses três parlamentares integram a Comissão de Representação e Acompanhamento do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19 de Santa Bárbara d’Oeste.

Na sequência, foram aprovadas as moções nº 197 a 217/2021, todas de apelo à Prefeitura e ao governo estadual.

