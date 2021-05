Vereadores anunciam verba de deputado de R$300 mil pra saúde

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice Odir Demarchi, receberam nesta sexta-feira (28) os vereadores Gualter Amado e Pastor Miguel em reunião no Gabinete do Prefeito, na qual os parlamentares comunicaram a destinação de R$ 300 mil em emenda impositiva do deputado federal Marcos Pereira.

Os recursos intermediados pelos vereadores são destinados ao custeio de serviços de assistência hospitalar e serão aplicados na saúde de Americana, impactada pelos reflexos da pandemia.

O prefeito Chico Sardelli comemorou a vinda da emenda, que vai reforçar os cofres municipais e permitir a ampliação no atendimento dos pacientes americanenses. “Odir e eu ficamos muito felizes de receber os vereadores e reforçamos nosso convite para uma visita do deputado Marcos Pereira, um amigo que teve votos em Americana e está ajudando a cidade através do pedido dos vereadores Gualter e Pastor Miguel. A porta do gabinete está sempre aberta”, garantiu.