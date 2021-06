Vereadores anunciam R$ 800 mil em emendas para Americana

Os vereadores Pastor Miguel Pires, de Americana, e Nilton Santos, de Limeira, anunciaram a destinação de R$ 800 mil em emendas parlamentares a Americana, durante reunião com o prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi, no Paço Municipal, em Americana.

Os recursos são fruto do trabalho do deputado federal Marcos Pereira e atendem o município ao pedido dos vereadores americanenses Pastor Miguel e Gualter Amado, intermediado por Santos, coordenador regional do partido.

Uma das emendas, no valor de R$ 300 mil, será utilizada no custeio da Saúde em Americana, enquanto a outra, de R$ 500 mil, terá sua aplicação em obras de infraestrutura urbana.

“Odir e eu recebemos com imensa alegria os vereadores e este anúncio. Americana avança também graças ao trabalho dos parlamentares, que se dedicam em prol de melhorias para todos. Só tenho a agradecer”, disse Chico.

Também participaram do encontro o vice-presidente do diretório municipal do partido, Pastor Manoel Barbosa, e o secretário adjunto de Governo, Marcio Leal. De acordo com o grupo, Gualter não pôde comparecer por compromissos anteriormente assumidos.