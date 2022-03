Vereadores acompanham obras da nova rede no Pós-Anhanguera

As obras de implantação da rede de distribuição de água tratada nos bairros da região conhecida como Pós-Anhanguera, em Nova Odessa, estão em andamento. Os vereadores Paulo Henrique Bichof, Oseias Domingos Jorge, Antonio Alves Teixeira, o Professor Antonio, e Márcia Rebeschini estiveram no local na última quinta-feira para acompanhar a execução dos trabalhos.

A ordem de serviço para início das obras foi assinada no último dia 22 de fevereiro e beneficia 470 propriedades nos bairros Chácaras Recreio Represa, Chácaras Acapulco e Las Palmas.

“Essa era a única região da cidade que ainda não contava com rede de água tratada. As obras estão com o andamento acelerado e trarão grandes benefícios para essa população”, afirmou Professor Antonio.

“Os moradores dessa região sofriam, principalmente no período da estiagem, quando os poços secavam e eles, muitas vezes, ficavam sem água. Com a nova rede de água tratada, eles não terão mais esse problema”, completou Paulinho.

“O contrato prevê a conclusão das obras em 12 meses, mas se as obras continuarem aceleradas, é possível que sejam concluídas antes. Com certeza é um grande avanço para os moradores dessa região”, acrescentou Márcia.

“A gente até fica sem algumas coisas nessa vida, mas a água é essencial e essa obra vai garantir o acesso de todos os moradores a uma água de qualidade”, afirmou Oseias.

A OBRA – De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, a empreiteira contratada pela Coden Ambiental para realizar as obras é a Cadre Engenharia. O contrato inclui a instalação de 11.000 metros de redes em PEAD de diâmetros de 63mm, 110mm e 160mm; a construção de 2.500 metros de adutora em PEAD de 160mm, ligando a ETA (Estação de Tratamento de Água) Santo Angelo até o Las Palmas; a construção de um novo reservatório metálico elevado de 700 metros cúbicos de capacidade; e as 469 Ligações de água prontas nos lotes.

O investimento total é de R$ 3,5 milhões, viabilizado por meio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, aprovado em 2021.