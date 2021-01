Vereadores em ação. Leco e o Lixão, Gualter UBS Nações e Pr Miguel e a LED

LECO QUER SABER DA USINA NO LIXÃO- O vereador Leco (Podemos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre o andamento da instalação de uma usina CDR (Combustível Derivado de Resíduos) no aterro sanitário de Americana.

No documento, Leco lembra que foi aprovada em 2019 uma alteração na lei orgânica do município que possibilitaria a implantação de novas técnicas de tratamento de resíduos, em substituição ao atual modelo em operação.

“Na oportunidade, o argumento apresentado para aprovação da alteração da lei orgânica foi justamente a implantação de uma usina de combustível derivado de resíduos, trazendo um novo contexto ao meio ambiente e à sustentabilidade”, explica.

O parlamentar pergunta no requerimento como estão os procedimentos para instalação da usina e qual será o encaminhamento dado pela nova gestão com relação ao assunto. Leco destaca que a obrigatoriedade da instalação da usina não constava no texto aprovado, questiona quais medidas que o Executivo pretende tomar se a unidade não for construída e, nesse caso, se pretende proibir o recebimento de lixo de outras cidades.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a primeira sessão ordinária da legislatura, que acontece na quinta-feira, 21 de janeiro.

GUALTER PEDE MÉDICOS NA UBS PQ DAS NAÇÕES- O vereador Gualter Amado (Republicanos) reuniu-se na quarta-feira (13) com o secretário municipal de Saúde, Dr. Danilo Carvalho Oliveira, para discutir o problema de falta de médicos na unidade básica de saúde do Parque das Nações e tratar de assuntos relacionados à secretaria.

“Fui procurado por diversos moradores do Parque das Nações que reclamaram que não tem nenhum médico atendendo na unidade de saúde, estive no local, e foi confirmado que os médicos estão de licença e a médica substituta deixou a cidade”, disse o parlamentar.

“Pedimos ao secretário que tome providências nesse sentido e discutimos diversas demandas relacionada à saúde de Americana”, concluiu Gualter.

PASTOR MIGUEL QUER LED NO MIRANDOLA- O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que sugere a substituição das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED na iluminação pública dos bairros Jardim Mirandola. Jardim Boer, Jardim Esperança, Jardim Helena e Jardim Bertoni.

No documento, o parlamentar relata que visitou a região após ter recebido reclamações de moradores. “Notamos durante visita que a luminosidade é precária, diminuindo a visibilidade e amedrontando os que transitam pelas imediações durante o período noturno. Próximo às árvores altas, a iluminação é praticamente inexistente. Buscando sempre contribuir com melhorias, resguardando a vida de todos, solicitamos que a substituição entre no cronograma da prefeitura e seja realizada o quanto antes”, afirma Pastor Miguel.

A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.