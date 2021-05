Vereadores (16) colam no ‘Vida Longa’ com Andia e Piovezan

Dezesseis vereadores compareceram, hoje (07) pela manhã, no ato de assinatura do documento de autorização para a ordem de início de serviço para a execução das obras das moradias do Programa “Vida Longa” pelo prefeito Rafael Piovezan e o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. As 28 moradias serão construídas entre as ruas Rússia, Polônia e Adélia Bertini, no bairro Cândido Bertini. Serão investidos R$ 3,3 milhões para a implantação do empreendimento, por meio de parceria das secretarias de Estado da Habitação e de Desenvolvimento Social, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e Prefeitura barbarense.

Na ocasião, estiveram presentes os vereadores Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV); Antônio Carlos Ribeiro, o Carlão Motorista (Republicanos); Valmir Alcântara de Oliveira, o Careca do Esporte (Patriota); e Carlos Fontes (PSL); respectivamente, presidente, vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário da Câmara Municipal; assim como os vereadores Arnaldo Alves (PSD); Bachin Jr. (MDB); Celso Ávila (PV); Eliel Miranda (PSD); Esther Moraes (PL); Valdenor Fonseca, o Jesus (Avante); Joi Fornasari (PV); Kátia Ferrari do SOS Animais (PV), Júlio César da Silva, o Kifú (PL); Nilson Araújo Radialista (PSD); Reinaldo Casimiro (Podemos); e Elton Cezaretti, o Tikinho TK (PSD).

“Hoje somos um País de pessoas maduras e é fundamental cuidar dessa população. Hoje temos este ato simbólico para mostrarmos a integração entre o Estado e a Prefeitura na área social e em outras áreas que virão. O programa de retomada econômica do Estado é na área de assistência social, nas obras de infraestrutura que estão sendo autorizadas neste momento, nos serviços na área de Saúde e da Educação. É olhar além do óbvio e fazer ações e programas que deixem um certo legado e dê expectativa concreta para a população que vive hoje”, disse o vice-governador Rodrigo Garcia.

Participaram também do evento o secretário de Estado da Habitação, Flávio Amary, o secretário de Estado da Casa Civil, Cauê Macris, o deputado federal Vanderlei Macris, os deputados estaduais Alex de Madureira e André do Prado, o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, secretários municipais, a secretária Executiva de Estado de Desenvolvimento Social, Nayra Karam, a capitã e comandante da Polícia Militar em Santa Bárbara d’Oeste, Carolina Berbel, o diretor técnico da CDHU, Aguinaldo Santana, o coordenador do Programa “Vida Longa”, Élcio Sigolo, além do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste entre os anos de 2013-2016 e 2017-2020, Denis Andia, e demais autoridades da região.

Sobre o “Vida Longa”

O Programa Vida Longa integra a política habitacional do Estado e tem o caráter protetivo. Os imóveis do programa são projetados segundo parâmetros de acessibilidade do Desenho Universal, que estabelecem um conceito arquitetônico adaptável para permitir facilidade no uso da moradia por qualquer indivíduo com dificuldade de locomoção, temporária ou permanente. Com até 28 unidades, os conjuntos habitacionais terão imóveis de 28 m² de área privativa, distribuídos em cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço.

Itens de segurança e acessibilidade constam no projeto, como barras de apoio, pias e louças sanitárias em altura adequada, portas e corredores mais largos, interruptores em quantidade e altura ideais, alarmes de emergência sonoros e luminosos, piso antiderrapante, entre outros. Recursos de acessibilidade também serão instalados nas áreas comuns para facilitar a locomoção e dar segurança e conforto ao idoso.

O Programa Vida Longa traz um conceito que busca agregar expressivo valor a todo o processo de socialização dos moradores. Por isso, os residenciais foram projetados para ter espaços comuns de convivência e lazer, com salão com refeitório e área para assistir televisão, área externa com churrasqueira e forno à lenha, aparelhos para atividade física, bancos de jardim, horta elevada e paisagismo.

Pessoas com 60 anos ou mais, preferencialmente sós e com vínculos familiares fragilizados, são o público-alvo do programa. Os idosos devem ter renda de até dois salários mínimos, residir há pelo menos dois anos no município, além de terem autonomia para realizar tarefas diárias.