Vereadoras se unem e pedem delegada para delegacia da mulher

As vereadoras Kátia Ferrari do SOS Animais (PV) e Esther Moraes (PL) promoveram reunião, na tarde de ontem (24), na sede da Casa de Leis, com mulheres representantes de diversas entidades e setores da sociedade para discutir as possibilidades e buscar políticas públicas direcionadas às mulheres de Santa Bárbara d’Oeste. Uma das principais pautas levantadas durante o encontro foi a ausência de uma delegada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para atendimento especial ao público feminino e LGBTQIA+.

Além das parlamentares, participaram da reunião a dra. Awdrey Frederico Kokol, do Conselho Seccional da OAB/SP; Elisa Gouvêa, da Frente Feminista Marielle Vive; Talitha Delmondes, do Conselho da Mulher Empreendedora da Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste (Acisb), Maria Cristiane Germano, presidente do Conselho Municipal de Educação; dra. Fabiana Fernanda Fachine, da Comissão Jovem Advocacia e do Conselho Municipal da Mulher; e Cristina Cuppi, da diretoria da Acisb.

Ao final do encontro, foram redigidos ofícios a serem encaminhados à delegada seccional de Americana, dra. Martha Rocha, bem como ao tenente-coronel do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Adriano Daniel, requerendo que busquem junto à Polícia Civil do Estado de São Paulo e à Policia Militar do Estado de São Paulo, respectivamente, a indicação de uma delegada mulher para a DDM de Santa Bárbara d’Oeste.

Nos ofícios, o grupo considera que sendo a delegada uma mulher, na forma como defende a Lei Maria da Penha (artigo 8º, inciso IV), o atendimento das ocorrências desse bárbaro crime ainda recorrente em nossa sociedade será feito em um ambiente de maior acolhimento e atenção, otimizando os resultados das investigações e das medidas de suporte às vítimas.